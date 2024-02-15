МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сельхозтоваропроизводители РФ закупили с начала года на текущую дату порядка 642 тысяч тонн удобрений — на уровне прошлого года, сообщил Минсельхоз. Молдавская оппозиция заявила, что местные аграрии не нужны рынку Евросоюза

"С начала текущего года закуплено порядка 642 тысяч тонн удобрений в действующем веществе, что соответствует уровню прошлого года", — говорится в сообщении.

Весенние полевые работы традиционно начинают с подкормки озимых зерновых, напоминает министерство, также обращая внимание, что "наращивание объемов применения минеральных удобрений является важнейшим фактором устойчивого роста урожаев основных сельскохозяйственных культур".

В 2023 году аграрии РФ приобрели 5,3 миллиона тонн минеральных удобрений.

"Для обеспечения внутреннего рынка минеральными удобрениями действуют экспортные квоты на отдельные виды продукции, а также фиксация цен. Кроме того, совместно с Минпромторгом и регионами утвержден план закупок в разбивке по регионам", — напомнили в Минсельхозе.

Плановый показатель по посевной площади в 2024 году – 84,5 миллиона гектаров, из них 20 миллионов уже занято под озимыми, под яровой сев отводится почти 56 миллионов гектаров, остальные — под многолетние кормовые культуры, сообщал ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.