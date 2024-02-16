КИШИНЕВ, 16 фев — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду не считает сельское хозяйство приоритетной отраслью экономики, заявил лидер протестующих фермеров Сергей Стефанко. Итальянские фермеры провели несколько манифестаций в центре Рима

Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. С начала этой недели они ежедневно блокируют таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли, при этом они отказываются от встречи с главой минсельхоза.

"Мы были одной из сил, которая поддержала Санду на президентских выборах. Тогда она сказала нам, что когда у партии "Действие и солидарность" будет парламентское большинство и функциональное правительство, то сельское хозяйство расцветет и аграриям будет оказана полная поддержка. И вот прошло три года. Я с трудом попал к ней на прием, и она говорит: "Я уже не уверена, что сельское хозяйство — это приоритетная отрасль в Молдавии". Мы онемели от этих заявлений", — сказал Стефанко в эфире кишиневского телеканала N4.

Он добавил, что фермеры продолжат акции протеста по всей стране, а в пятницу группа аграриев будет пикетировать в Кишиневе здание парламента.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в пятницу состоится заседание экспертного совета на уровне минсельхоза, в котором будут принимать участие и протестующие фермеры.

Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.