2024-02-16T14:08:24+03:00
2024-02-16T14:08:24+03:00
2024-02-16T14:08:24+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240216/843091429.html
В Польше ожидают помощь от ЕС из-за наплыва украинского продовольствия
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз должен нарастить помощь Польше на фоне наплыва в страну сельхозпродукции с Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. "Война не может стать поводом для ужасных... ПРАЙМ, 16.02.2024
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, европа, польша, украина, сельское хозяйство, протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/images/84199/67/841996715.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84199/67/841996715.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84199/67/841996714.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84199/67/841996714.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84199/67/841996702.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84199/67/841996702.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20240215/843081514.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 16 фев — ПРАЙМ. Евросоюз должен нарастить помощь Польше на фоне наплыва в страну сельхозпродукции с Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Война не может стать поводом для ужасных потерь, которые в настоящее время несет польское сельское хозяйство. Мы должны были в нашей стране принимать решения для защиты польского сельского хозяйства в отношении неравной конкуренции с сельскохозяйственными товарами, наплывающими из-за восточной границы. Спасибо за понимание нашей ситуации. Это нелегко для Польши, которая так сильно включилась в помощь Украине", — сказал Туск журналистам после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
В этой связи Туск добавил, что Польша в ситуации с украинским продовольствием ждет помощи со стороны Европейского союза. По его словам, поляки в праве ждать от европейского блока поддержки и защиты сельского хозяйства страны.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 февраля, польские фермеры по всей стране начали крупную протестную акцию, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.