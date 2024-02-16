ВАРШАВА, 16 фев — ПРАЙМ. Евросоюз должен нарастить помощь Польше на фоне наплыва в страну сельхозпродукции с Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Польские фермеры пригрозили властям для закрытия границ с Украиной

"Война не может стать поводом для ужасных потерь, которые в настоящее время несет польское сельское хозяйство. Мы должны были в нашей стране принимать решения для защиты польского сельского хозяйства в отношении неравной конкуренции с сельскохозяйственными товарами, наплывающими из-за восточной границы. Спасибо за понимание нашей ситуации. Это нелегко для Польши, которая так сильно включилась в помощь Украине", — сказал Туск журналистам после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

В этой связи Туск добавил, что Польша в ситуации с украинским продовольствием ждет помощи со стороны Европейского союза. По его словам, поляки в праве ждать от европейского блока поддержки и защиты сельского хозяйства страны.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 февраля, польские фермеры по всей стране начали крупную протестную акцию, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.