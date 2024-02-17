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В Эстонии признали кризис в сельском хозяйстве
Сельское хозяйство
Новости
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Сельское хозяйство Эстонии находится в глубоком кризисе с момента вступления в ЕС, признают фермеры, пишет ERR. "Экономическая нестабильность, изменение климата, реализация... ПРАЙМ, 17.02.2024
общество , экономика, новости, сельское хозяйство, промышленность, эстония, фермеры, сельское хозяйство, кризис
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 17 фев — ПРАЙМ. Сельское хозяйство Эстонии находится в глубоком кризисе с момента вступления в ЕС, признают фермеры, пишет ERR.
"Экономическая нестабильность, изменение климата, реализация "зеленых" целей, рост себестоимости продукции, падение доходов — все эти факторы в совокупности поставили производство продуктов питания и сельское предпринимательство в сложное положение", — заявляют представители трех организаций, призывая правительство принять быстрые и решительные меры.
С таким заявлением выступили Центральный союз хуторян Эстонии, Аграрно-торговая палата, а также Союз молодых фермеров Эстонии.
Ранее временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что власти Эстонии давят на свой бизнес, вынуждая отказаться от работы с Россией. Сокращение торгового оборота между двумя странами (в 2023 году не превысили 700 миллионов евро, в 2022 году — 2,56 миллиарда евро) привело к усугублению социально-экономического кризиса в республике: к концу 2023 года ВВП Эстонии сократился на 3,5%, а безработица выросла до 8%. Объем перевозок по железным дорогам сократился на 60%, на 40% сократился транзит товаров через местные порты.