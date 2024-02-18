МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. За выращивание ипомеи трехцветной может наступить ответственность по Уголовному кодексу до двух лет лишения свободы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов от КПРФ. Воронежец по фамилии Амфетаминов арестован за наркотики

"На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление", — подчеркнул он.

Депутат добавил, что хранение или получение даже трех граммов семян этого растения рассматривается уже как уголовное преступление — санкции включают в себя лишение свободы на срок до двух лет.

"Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений", — отметил Гаврилов.

Он сказал, что данное растение очень быстро размножается и его можно встретить на кустах, у обочин, оно очень похоже на полевой вьюнок и везде растет как сорняк.

"Оказалось, что вещества, которые содержатся в его семечках — галлюционогенные, наркотические", — отметил депутат.

Кроме того, он назвал рододендроны и дельфиниумы ядовитыми цветами.