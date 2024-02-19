МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила объем поставок агропромышленной продукции в Объединенные Арабские Эмираты почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, до 902 тысяч тонн, говорится в сообщении ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. В АТОР рассказали о пользе развития агро- и экотуризма в регионах

"В прошлом году российский экспорт продукции АПК в Объединенные Арабские Эмираты увеличился на 72% в стоимостном выражении. Физический объем поставок увеличился в 2,8 раза по сравнению с 2022 годом, до 902 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Основной категорией продукции, отправляемой из России в ОАЭ в минувшем году, стали зерновые культуры: в частности, продажи пшеницы выросли в 2 раза, до 663 тысяч тонн в физическом выражении, и в 1,7 раза в стоимостном, ячменя — более чем в 2 раза, до 85 тысяч тонн. Кроме того, впервые с 2017 года из России в ОАЭ экспортирована кукуруза в объеме 31 тысяча тонн.

Также Россия наращивает поставки зернобобовых культур в ОАЭ: за прошлый год экспортировано более 37 тысяч тонн гороха, что в 2,9 раза больше 2022 года, а также 17 тысяч тонн чечевицы (в 2,6 раза больше). ОАЭ также входят в число покупателей отечественной мороженой рыбы: по итогам 2023 года экспорт мороженой рыбы из России в ближневосточную страну вырос на 54%, до почти 30 тысяч тонн.

"В силу природно-климатических ограничений ОАЭ обеспечивают спрос на продовольствие преимущественно за счет импорта и при этом достаточно либеральны с точки зрения регулирования ввоза продуктов питания. Пока доля России в общем объеме продовольственного импорта ОАЭ невелика, однако российские компании в последние годы проявляют все больший интерес к этому рынку", — приводятся в сообщении слова торгового представителя России в ОАЭ Андрея Терехина.