МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ внимательно следит за изменениями рынка сельскохозяйственной техники, в том числе за импортом, на данный момент финального решения о повышении утильсбора на нее не принималось, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Минпромторг анонсировал возвращение газет и журналов в розничные магазины

Отраслевые ассоциации — Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники "Асход", Российские зерновой, соевый и картофельный союзы, "Союзроссахар" и "Союзмолоко" — направили в Минпромторг РФ обращение (текст есть у РИА Новости), где высказали озабоченность инициативой кратно — минимум в 5 раз — повысить ставки утилизационного сбора на самоходную сельхозтехнику. По мнению аграриев, такое повышение несет риски для рентабельности сельхозпроизводителей и, как следствие, риски подорожания базовых продуктов питания.

Ассоциации также обратились к вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой воздержаться от повышения утилизационного сбора.

"Минпромторг России внимательно следит за изменениями рынка сельскохозяйственной техники, в том числе по динамике импорта. В зависимости от дальнейшего изменения ситуации будут приниматься соответствующие решения. Обращаем внимание, что на данный момент никаких финальных решений в части индексации утильсбора на самоходную технику не принято", — рассказали в министерстве.

В свою очередь представитель Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш") пояснил РИА Новости, что, по имеющейся у ассоциации информации, обсуждаемые "индексация и увеличение ставок утилизационного сбора не должны касаться сегментов техники, в которых отсутствует российское производство, либо оно не способно полностью удовлетворить потребности рынка".

Там считают, что решение об увеличении ставок направлено на защиту внутреннего производства от агрессивного импорта. "Обсуждаемые меры не приведут к росту издержек аграриев при приобретении сельхозмашин и оборудования российского и белорусского производства, окажут благоприятное воздействие на отечественное сельхозмашиностроение", — отметили в "Росспецмаше".