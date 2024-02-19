МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз России утвердил план льготного кредитования заемщиков, предусматривающий 18 миллиардов рублей на новые льготные краткосрочные кредиты, 2 миллиарда рублей — на новые льготные инвестиционные кредиты, сообщает компания. Минсельхоз отметил удешевление ряда социально значимых продуктов в январе

"Минсельхозом России разработаны и утверждены все ведомственные акты, необходимые для реализации механизма льготного кредитования. Утвержден План льготного кредитования заемщиков, предусматривающий 18 миллиардов рублей на новые льготные краткосрочные кредиты, 2 миллиарда рублей — на новые льготные инвестиционные кредиты", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что предусмотренный объем субсидий позволит удовлетворить потребность аграриев в заемных средствах, необходимых, в первую очередь, для успешного проведения сезонно-полевых работ в текущем году.

О том, что правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК, сообщал 12 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин. Как уточняли в пресс-службе кабмина, с помощью этих средств сельхозпроизводители смогут привлечь на льготных условиях более 804 миллиардов рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых работ и реализацию инвестиционных проектов.

Минсельхоз с 16 февраля начал льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей по новой схеме, с привязкой к ставке рефинансирования Банка России, сообщала замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова.

Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В её рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по льготной ставке.