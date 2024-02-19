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Эквадор усилил контроль поставщиков бананов
Сельское хозяйство
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Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов, также направило Россельхознадзору приглашение убедиться в этом в ходе визита, говорится в сообщении Россельхознадзора... ПРАЙМ, 19.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, эквадор, поставщики, бананы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов, также направило Россельхознадзору приглашение убедиться в этом в ходе визита, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"Исполнительный директор AGROCALIDAD отметил, что в отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортеров уже приняты соответствующие меры — увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций", — говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство обязало экспортеров фруктов проводить комплексную борьбу с вредителями, заниматься обучением персонала, дополнительно чистить контейнеры, а также делать маркировку с целью прослеживаемости.
Алмейда Гранха пригласил представителей Россельхознадзора посетить Эквадор, чтобы лично удостовериться в эффективности принятых мер в отношении поставщиков бананов.
Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.