МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия за одиннадцать месяцев прошлого года нарастила поставки пшеницы в Египет более чем на треть в годовом выражении — до 2,3 миллиарда долларов, в результате чего ее доля в египетском импорте превысила 70%, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Россия может нарастить поставки зерна в Египет, считают предприниматели

Так, Египет за январь-ноябрь 2023 года приобрел на мировом рынке пшеницы на 3,25 миллиарда долларов, что на 6% меньше в годовом выражении. При этом всего на закупки зерна страна потратила 5,5 миллиарда долларов против 5,9 миллиарда в аналогичный период 2022 года.

Крупнейшим поставщиком пшеницы для страны оставалась Россия, которая за указанный период поставила ее Египту на 2,3 миллиарда долларов против 1,7 миллиарда за аналогичный период годом ранее. В результате России в поставках пшеницы в Египет выросла до 71% в прошлом году с 49% в 2022 году.

Другими крупными поставщиками пшеницы в Египет были Украина, которая нарастила поставки вдвое — до 411 миллионов долларов, а ее доля достигла 13% против 6% годом ранее. В то же время Румыния сократила экспорт пшеницы — в 1,9 раза, до 339 миллионов долларов, а удельный вес страны в египетском импорте составил лишь 10,5% против 19% годом ранее.

Сильнее всего поставки рухнули у Болгарии — почти в девять раз, до 19,5 миллиона долларов, а ее доля сократилась до 0,6%. У Франции экспорт сократился в 6,4 раза — до 83 миллионов долларов, а доля — до 2,5% с 15%. Из поставщиков также пропали Германия (1,5% в 2022 году) и Литва (0,8%).