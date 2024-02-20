МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. РФ в 2023 году произвела более 12% от всего объема пшеницы в мире, урожаи этой культуры стабильно высокие, доля ячменя еще выше — 15%, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе международного форума Grain Forum 2024 в Дубае. Минсельхоз отметил удешевление ряда социально значимых продуктов в январе

"Россия практически достигла продовольственной безопасности по всем ключевым позициям. В частности, наша страна стабильно получает высокие урожаи зерновых культур. В прошлом году производство пшеницы, по предварительным данным, составило 12,3% от мирового, а ячменя — 15%", — приводятся ее слова в сообщении министерства.

Урожай зерна в 2023 году составил 147 миллионов тонн (включая новые регионы), из которых 96 миллионов тонн пришлось на пшеницу, В 2022 году были собраны рекордные 157 миллионов зерна, включая 104 миллиона тонн пшеницы.

Говоря о планах на текущий сезон, первый замминистра отметила, что площади под зерновыми будут сохранены примерно на уровне прошлого сельхозгода, а под зернобобовыми – серьезно увеличены. Согласно предварительным данным Росстата, в 2023 году урожай зернобобовых культур в России вырос на 29% и приблизился к 6 миллионам тонн.

Плановый показатель по посевной площади в 2024 году – 84,5 миллиона гектаров, из них 20 миллионов уже занято под озимыми, под яровой сев отводится почти 56 миллионов гектаров, остальные — под многолетние кормовые культуры, сообщал ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.