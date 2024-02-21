МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Китай в прошлом году стал главным поставщиком удобрений в Индию, Россия заняла второе место, следует из данных индийской таможни. Альтернатив нет: Европа скупает российские удобрения в рекордных объемах

Так, за январь-декабрь 2023 года Индия закупила у Китая 5,44 миллиона тонн удобрений, что на 62% больше объема поставок годом ранее. Это позволило Китаю стать лидером по поставкам удобрений в эту страну. Россия стала второй, нарастив поставки на 49% — до 5,4 миллиона тонн. В пятерку основных поставщиков также входят Саудовская Аравия (2,5 миллиона тонн), Оман (2,2 миллиона тонн) и Канада (1,2 миллиона тонн).

Китай на поставках заработал за прошлый год 2,59 миллиарда долларов, что на 12% больше показателя годом ранее. Россия получила 2,43 миллиарда долларов против 2,7 миллиарда годом ранее. Доходы Саудовской Аравии от поставок снизились в 1,8 раза — до 1,35 миллиарда долларов, Омана — на 35%, до 826 миллионов долларов, а Канады — на 24%, до 484 миллиона долларов.

Россия в прошлом году нарастила поставки в Индию азотных удобрений — в 2 раза, до 1,8 миллиона тонн, а также начались поставки калийных удобрений — 951 тысяча тонн. В то же время поставки смешанных удобрений немного просели — на 4,2%, до 2,6 миллиона тонн.

Во вторник РИА Новости подсчитало, что Россия и Индия нарастили товарооборот в 2023 году в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов, в результате Москва стала четвертым крупнейшим торговым партнером Нью-Дели.