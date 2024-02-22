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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240222/843144974.html
ЕК: ЕС считает агропродукцию из России важным звеном продбезопасности
Сельское хозяйство
Новости
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Евросоюз продолжает считать российское продовольствие ключевым звеном в обеспечении мировой продовольственной безопасности, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии... ПРАЙМ, 22.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, ес, агропродукция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Евросоюз продолжает считать российское продовольствие ключевым звеном в обеспечении мировой продовольственной безопасности, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Импорт российских сельскохозяйственных товаров не попал под европейские санкции по той причины, что он рассматривается как важное звено для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Мы привержены этой позиции", — сообщил Жилл на брифинге.
Накануне министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Минсельхоз России совместно с Объединенной зерновой компанией (ОЗЕ), при поддержке и содействии МИД и Минтранса, завершил поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африки, им было поставлено в общей сложности 200 тысяч тонн зерна. О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент Владимир Путин сообщил на саммите Россия-Африка в июле прошлого года.