МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Цены на продовольствие во Франции приняли "катастрофический" характер из-за "отвратительных" цыплят, беспошлинно импортируемых в ЕС с Украины, заявил пресс-секретарь профсоюза французских фермеров "Сельская координация" (Coordination rurale) Патрик Легра в эфире радиостанции Europe 1.

"Если бы мы не согласились с (импортом — ред.) пшеницы по 100 евро (за тонну — ред.) с Украины или отвратительных цыплят… мы сейчас не наблюдали бы такие катастрофические цены", — заявил Легра.

Десятки тракторов выехали на улицы Парижа в пятницу в знак протеста против политики правительства накануне открытия Салона сельского хозяйства.

В преддверии Салона сельского хозяйства, открывающегося в Париже 24 февраля, французские фермеры продолжают устраивать акции протеста по всей стране, блокируя трассы и выливая навоз и отходы на площадях у префектур.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.