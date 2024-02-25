МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В Польше уничтожено еще 160 тонн украинского зерна, которое шло транзитом в другие страны, заявил Министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. WP: в Польше афера с украинским зерном вышла на новый уровень

Накануне представитель польской полиции Эва Чыж сообщила, что украинскую сою снова высыпали из вагона на рельсы в Польше.

"Сто шестьдесят тонн уничтоженного украинского зерна. Зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны. Четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности. Как долго правительство и польская полиция будут позволять этому вандализму продолжаться?", — написал Кубраков в воскресенье на своей странице в соцсети X, сопроводив публикацию фотографиями с высыпанным зерном рядом с открытыми вагонами.

Министр подчеркнул, что вся эта сельхозпродукция перевозится в пломбированных вагонах и идет транзитом в другие страны, отметив, что украинская сторона "строго следует закону".

В свою очередь, Польское радио поясняет, что инцидент произошел минувшей ночью в районе населенного пункта Котомеж под Быдгощем. Уточняется, что из вагонов была высыпана кукуруза. Делом уже занялась местная полиция. Один из фермеров, присутствующих на месте рассказал, что соответствующие службы взяли пробы зерна для анализа.

Кроме того, один из участников протеста польских аграриев Войцех Мойзесович заявил, что поддерживает тех, кто высыпает украинское зерно из вагонов, и напомнил, что украинская сторона утверждала, что зерно в Польшу не экспортируется.

"Ситуация очень плохая. Кто-то здесь врет. Премьер-министр Украины заявил, что ни зерно, ни кукуруза, ни рапс к нам не ввозятся. Очевидно, ситуация показывает, что они импортируются. Если бы я был там, и если бы у меня была возможность, я бы тоже высыпал эту кукурузу. Сколько могут длиться разговоры, сколько могут длиться согласования?", — сказал он.

По его словам, польские фермеры "знают, за что борются, знают", что ввоз зерна из Украины "и эти цены приведут к банкротству многих ферм", "поэтому воюют и имеют на это право".

Подобные акции происходили и ранее. Так, 20 февраля фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.