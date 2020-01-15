МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в рамках размещения пятилетних еврооблигаций в объеме 500 миллионов долларов снизил ориентир доходности до 3,125-3,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, спрос на бумаги превышает 1,7 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,375% годовых.

Компания с 13 января провела в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах. Компания рассматривала возможность разместить евробонды с погашением через пять-семь лет.

Организаторами сделки выступают BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

На прошлой неделе компания сообщила о намерении выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.