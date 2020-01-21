МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Королевство Саудовская Аравия планирует во вторник разместить три транша еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
К текущему моменту совокупный спрос на евробонды с погашением в 2027, 2032 и 2055 годах превышает 10 миллиардов долларов.
Организаторами размещения ценных бумаг выступают Citi, Morgan Stanley и Standard Chartered Bank.
Саудовская Аравия впервые вышла на международный рынок займов в 2016 году, разместив еврооблигации на 17,5 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/Bonds/20200121/830819175.html