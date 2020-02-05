МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Трубная металлургическая компания (ТМК) разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,3% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в финансовых кругах.

Заявки на евробонды с погашением в феврале 2027 года компания собирала ранее в среду. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,75% годовых, затем был снижен до 4,3-4,35% годовых.

Компания с 31 января по 4 февраля провела встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Road show охватило такие города, как Москва, Лондон, Франкфурт, Цюрих и Женева.

По итогам встреч с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, компания изначально планировала разместить евробонды с погашением через пять-семь лет.

Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и "ВТБ Капитал".