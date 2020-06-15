МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. АК "Алроса" планирует размещение еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, компания проведет 15-16 июня серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению семилетних евробондов.

Организаторами выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.