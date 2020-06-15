МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российские компании после периода высокой неопределенности возвращаются на международные рынки заимствований. Первооткрывателями, как по учебнику, выступили крупнейшие компании первого эшелона, за которыми последовали и другие игроки. Опрошенные РИА Новости представители банков и инвестиционных компаний считают, что текущая рыночная конъюнктура способствует размещениям новых еврооблигаций из России.

Первым на рынок после коррекции предыдущих месяцев в апреле вышел "Газпром" с пятилетним выпуском в объеме 1 миллиард евро и доходностью в размере 2,95% годовых. Также в апреле последовала сделка "Лукойла" с размещением десятилетних еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов и доходностью 3,875% годовых. Оба размещения прошли с большой переподпиской.

"После периода высокой неопределенности, связанного с падением нефтяных цен и пандемией, на рынок вновь начали выходить компании с развивающихся рынков, в том числе из России. Как по учебнику, рынок открывают крупнейшие компании первого эшелона", — говорит управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Ольга Гороховская.

"Рыночная конъюнктура, безусловно, способствует размещениям еврооблигаций. Размещениями "Газпрома" и "Лукойла" мы открыли рынки для последующих заемщиков, — им может стать фактически любая российская компания с международным кредитным рейтингом", — отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

НОВЫЕ СДЕЛКИ

Спрос на рисковые активы, в том числе на облигации развивающихся рынков, активно восстанавливается, говорят эксперты.

Основным драйвером роста глобальных рынков остаются ожидания восстановления мировой экономики по мере смягчения карантинных ограничений. Вторым главным фактором подъема финансовых активов являются беспрецедентные меры стимулирования экономики со стороны правительств и центробанков крупнейших стран, рассказал главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

"Сейчас, несмотря на то что реальная экономика только начинает восстанавливаться, рынки капитала emerging markets, включая даже представителей наиболее пострадавших отраслей, в целом уже вернулись или почти вернулись на пред-пандемический уровень по цене и работают как будто никакой пандемии и не было", — продолжает исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков.

Уже в июне продолжились размещения на международных рынках компаний из России. Так, холдинговая компания банковской группы "Альфа-банк" разместила трехлетние евробонды на 350 миллионов евро со ставка купона 2,7% годовых. Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским "Вымпелкомом") выпустил пятилетние евробонды в объеме 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,3% годовых.

Как сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, планирует размещение семилетних еврооблигаций АК "Алроса", которая на этой неделе проведет серию звонков с инвесторами.

"В ближайшее время ожидаем достаточно большое количество размещений еврооблигаций ведущих российских компаний в евро и долларах. В основном, это будут эмитенты из сырьевой отрасли, но мы также увидим и размещения крупных игроков из других секторов", — рассказал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

Так как российские компании не выходили на рынок последние несколько месяцев, спрос со стороны иностранных инвесторов большой, поэтому размещения будут успешными, добавил он.

"Думаю, до осеннего "окна" мы увидим еще несколько объявленных сделок, однако вряд ли стоит ожидать вала размещений", — считает Гороховская. В значительной степени это связано с техническими особенностями подготовки выпусков – большинству компаний нужно несколько месяцев для подготовки.

Кроме того, в мае завершился 135-дневный период "окна" для размещений евробондов в формате 144А на базе отчетности за 2019 год, напоминает Александр Булгаков. "Но мы все равно в этом году можем увидеть размещения в Reg S-only формате и выход на рынок эмитентов, выпускающих квартальную отчетность", — считает он.

Но далеко не все компании отчитываются ежеквартально, поэтому основной пик размещений этого года придется, по-видимому, на сентябрь-октябрь, когда компании будут выходить на рынок на базе полугодовой отчетности, считает Гороховская.

Вместе с тем, осенью возможна вторая волна коронавирусной инфекции, которая может снизить спрос инвесторов на рисковые бумаги развивающихся рынков, что является одной из причин, по которой российским компаниям не стоит откладывать размещения на осень, говорит главный экономист Совкомбанка.

ДЕБЮТЫ НА РЫНКЕ

Текущая ситуация благоволит в первую очередь хорошо известным рынку эмитентам, которым не требуется особое представление, но и дебютные размещения евробондов из России на международной арене возможны, считают эксперты.

"Предполагаю, мы можем увидеть и новые имена, планировавшие размещения в первом полугодии, но вынужденные отложить дебют в связи с ситуацией на рынке", — говорит Гороховская.

"Список эмитентов, которые могут выйти с дебютом на рынок, достаточно ограничен, но мы можем ожидать их появление осенью 2020 года на основе полугодовой отчетности, которая готовится в летний период", — считает директор управления по работе на долговых рынках ИК "Ренессанс Капитал" Константин Деркачев.

Ранее незнакомым для рынка именам труднее выходить на рынок, так как глобальные инвесторские звонки и даже двустороннее общение в видео-формате, пока не вполне может заменить привычные большие road show дебютных эмитентов, включавшие многие десятки встреч один на один для первичного представления кредитной истории, объясняет Булгаков.

"Поэтому мы особо не видим полноценных рыночных дебютов, которые в основном сейчас ориентируются на осень или уже задумываются о выходе в 2021 году", — сказал он.

Вместе с тем, пандемия ярко показала, что путешествия и личные встречи в значительной мере могут быть заменены современными средствами коммуникации без критического ущерба для результата. "Если такая практика укоренится, то, уверен, и дебютные размещения будут вполне рутинно и успешно осуществляться с физическими road show в редуцированным формате или вовсе без них", — добавил Булгаков.

"Российские дебютные эмитенты практически из всех отраслей, кроме сильно пострадавших из-за пандемии, могут выйти на международный рынок. При этом дебютировать сейчас может быть лучше, чем осенью", — считает Шулаков из Газпромбанка.

УВИДИМ ЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ МИНФИНА

Опрошенные эксперты также не исключают в этом году выхода на международный рынок Минфина России с суверенными евробондами РФ, хотя в планах министерства масштабные заимствования именно на внутреннем рынке.

"Минфин России может воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка сейчас, а также решить провести выпуск осенью, в зависимости от приоритетов бюджета и собственной долговой стратегии", — сказал Шулаков.

"Планы по размещению еврооблигаций зависят от намерений и бюджетного плана Минфина РФ, а также целесообразности и возможности такого выхода. Мы видим в целом высокую ликвидность и устойчивость ценовых уровней еврооблигаций РФ на вторичном рынке, что свидетельствует о привлекательности для инвесторов данного вида бумаг", — считает Деркачев.

"Если министерство финансов примет решение о выходе на рынок международного долга, я уверена, что мы увидим значительный спрос на такие бумаги со стороны широчайшего круга инвесторов", — уверена Гороховская.