МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минфин России 23 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29015 с погашением в октябре 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ серии 26234 с погашением в июле 2025 года в объеме 20 миллиардов рублей.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.