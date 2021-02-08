МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Доходность долгосрочных гособлигаций США в понедельник обновляет максимумы с конца зимы — начала весны 2020 года в ожидании того, что новый пакет поддержки экономики США будет способствовать ускорению инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. В США оценили влияние санкций на курс доллара

По состоянию на 13.42 мск доходность десятилетних US Treasuries росла до 1,193% с 1,17% на закрытии предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов показатель достигал 1,2%, что стало максимальным значением с марта 2020 года. При этом доходность тридцатилетних US Treasuries поднималась до 1,994% с 1,974% в предыдущий торговый день. Минутами ранее показатель достигал 2,004% — максимума с 20 февраля 2020 года.

Рост доходности гособлигаций происходит после того, как в пятницу палата представителей США вслед за сенатом одобрила предварительный план по стимулированию экономики. Бюджетная резолюция включает план по поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов, которую теперь можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

Как пишет газета Financial Times, некоторые экономисты и инвесторы обеспокоены тем, что выделение большого пакета стимулирования в сочетании с беспрецедентными мерами денежно-кредитной политики ФРС вызовут значительное ускорение инфляции в США. Так, аналитик Deutsche Bank Джим Рид (Jim Reid), считает, что сложно будет не увидеть инфляцию после выделения стимулирования. "Будет ли она в товарах, заработной плате или ценах на активы (или всех трех), еще неизвестно, но кажется неизбежным, что влияние будет", — сказал эксперт.

По последним данным, годовая инфляция в США в декабре ускорилась до 1,4% с 1,2%. Данные за январь будут опубликованы уже в среду — аналитики ждут роста показателя до 1,5%, что станет максимумом с марта 2020 года.