МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Telegram планирует разместить облигации на 1 миллиард долларов среди избранных инвесторов, на бирже бумаги размещаться не будут, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Россиян предупредили о возможной активизации мошенников в Telegram

"Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока… Вопрос монетизации назрел для Telegram: деньги нужны на развитие и на возврат средств инвесторам в блокчейн-платформу TON, которая так и не запустилась", — говорится в статье.

Как сообщают источники издания, российские инвесторы уже начали получать предложения. Минимальный чек для участия составляет 50 миллионов долларов, однако, по информации одного из источников, он может быть снижен до 10 миллионов долларов. Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. При этом американцы участвовать в размещении не смогут, а право отбирать инвесторов остается за Telegram.

В России потенциальные инвесторы, по данным источников, получают предложения о покупке облигаций от ВТБ и "Атона", которые являются финансовыми агентами на этом рынке. В "Атоне" отказались от комментариев, а ВТБ не ответил на запрос издания. "Сбер" ищет инвестора в отношении "Евроцемента"

Один из источников газеты сообщил, что облигации будут выпущены на пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7-8%. А если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

В декабре Дуров анонсировал запуск в 2021 году собственной рекламной платформы Telegram, которая позволит ему покрывать расходы на серверы и трафик. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, — текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.

По данным Sensor Tower, в январе Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире.