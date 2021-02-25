МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Конвертируемые облигации мессенджера Telegram Павла Дурова могут заинтересовать состоятельных инвесторов, готовых при вложении в бумаги как минимум 500 тысяч долларов принять определенные риски, считают опрошенные РИА Новости участники финансового рынка. Telegram планирует привлечь миллиард долларов через избранных инвесторов

Компания планирует разместить пятилетние конвертируемые облигации в объеме более 1 миллиарда долларов с ориентиром купона около 6%, рассказал агентству источник на финансовом рынке. По его словам, бумаги размещаются с прицелом на крупных инвесторов – принимаются заявки в размере от 500 тысяч долларов.

Держатели бондов будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с 10-процентным дисконтом к цене размещения акций. Из дополнительных опций – 100-процентная аллокация в случае проведения IPO компании.

Среди финансовых агентов размещения на российской стороне другой источник в финансовых кругах называет ВТБ и "Атон". ВТБ не ответил на запрос РИА Новости, "Атон" также не стал комментировать. Финансовые агенты традиционно не комментируют текущие сделки ввиду конфиденциальности информации. Эксперты рассказали об угрозе ботов в Telegram

Газета "Коммерсант" писала, что Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь средства через выпуск бондов среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, при этом бумаги не будут размещены на бирже.

"Если коротко, то бумаги могут быть интересны инвесторам, учитывая высокий спрос на такого рода истории. Круг инвесторов может быть широким как в части основных классов участников, так и их географии, но финальную роль будут играть параметры выпуска и ценовые условия, особенно в свете растущих долларовых ставок", — считает Дмитрий Полевой из "Локо инвест".

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ TELEGRAM

Чем же компания Павла Дурова привлекает состоятельных инвесторов вложиться в ее долг? По информации собеседников агентства, описывая свой бизнес, компания указывает на последовательный рост более чем на 40% в год на протяжении более семи лет, а также напоминает, что Telegram стал самым скачиваемым неигровым мобильным приложением в январе 2021 года (по данным компании Sensor Tower). Аналитики узнали, во что вкладываются мультимиллионеры

Telegram позиционирует себя как площадку, способную захватить значительную долю рынка мобильной рекламы, которая оценивается в 200-400 миллиардов долларов. По информации одного из собеседников агентства, компания называет существующий объем рекламного пространства мессенджера в 430 миллиардов просмотров в месяц в телеграм-каналах.

Среди других отличительных качеств компания указывает на потенциальное развитие дополнительных источников дохода, не связанных с рекламой, и на высокоэффективную работу при низких затратах на одного пользователя.

Дуров в декабре анонсировал запуск Telegram в 2021 году собственной рекламной платформы, которая позволит ему покрывать расходы на серверы и трафик. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.

РИСКИ ИНВЕСТОРОВ

Облигации Telegram предполагают конвертацию в акции компании в случае проведения IPO, и с туманными планами по размещению акций связан один из рисков инвестиций, говорит один из источников агентства. "Нет информации о точной дате IPO, соответственно, невозможно оценить истинную дюрацию вложений и будущие рыночные риски", — говорит он. Telegram стал самым популярным приложением в мире

"Потребность Telegram в деньгах возникла в том числе и вследствие провала ICO, поэтому кредитные риски Telegram также очень сложно оценить", — добавил он.

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов. Но в октябре Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон о ценных бумагах.

Ведомство потребовало, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США. Американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

Окружной суд Нью-Йорка в середине 2020 года обязал компанию Telegram выплатить покупателям криптовалюты Gram 1,2 миллиарда долларов, а также компенсацию в размере 18,5 миллиона долларов.