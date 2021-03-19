МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российские гособлигации не отреагировали на новость о решении Банка России повысить ключевую ставку, так как в рынке уже есть ожидания по росту ставки выше 5% годовых к концу года, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Рубль укрепляется на повышении ключевой ставки

ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.

Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка государственного долга РФ, не отреагировал на решение ЦБ, и остается на уровне около 146 пунктов. В последний раз на этом уровне индекс был в конце марта 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

"ЦБ РФ принял решение не шокировать рынок резким ростом ключевой ставки, и в то же время обозначил готовность двигаться дальше к нейтральному диапазону. Это может означать, что если инфляция будет последовательно снижаться, то ужесточение ДКП и впредь будет происходить постепенно", — сообщил эксперт РИА Новости.

"В рынке сейчас есть ожидания по росту ставки выше 5% годовых к концу текущего года, поэтому небольшое повышение не должно приводить к существенному росту рыночных ставок. Поэтому ОФЗ никак не отреагировали на новость", — добавил он.