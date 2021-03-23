МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия, несмотря на ограничения со стороны США, смогла в прошлом году разместить евробонды в Европе на рекордную сумму 2 миллиарда евро и под рекордно низкие ставки, близкие к стоимости заимствований других развивающихся стран, не находящихся под санкциями, готовится в материалах Счетной палаты РФ. Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США

Санкции США, введенные летом 2019 года, фактически лишили Россию возможности предлагать рынку новые долларовые долговые бумаги.

"Будучи отрезанным от возможности привлекать доллары из-за санкций, Минфин России обратился на единственный доступный крупный рынок – европейский. Размещение прошло без участия американских инвесторов и без использования финансовой инфраструктуры США", — пишет Счетная палата по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований.

Контрольное ведомство отмечает, что состоявшееся в ноябре прошлого года размещение стало рекордным: его объем составил 2 миллиарда евро, при этом спрос на российские евробонды превысил размещенный объем более чем на 700 миллионов евро.

"Вместе с тем размещение прошло по рекордно низким ставкам", — говорится в документе. Так, доходность еврооблигаций с погашением в 2027 году составила 1,125% годовых, а бумаг с погашением в 2032 году – 1,85% годовых. Иностранные инвесторы приобрели около 60% новых еврооблигаций РФ, российские инвесторы – около 40% в каждом из выпусков.

"Следует отметить, что государственные облигации развивающихся стран, близкие по параметрам с российскими, показывали схожие доходности при размещении", — отмечает Счетная палата. Например, еврооблигации Казахстана в евро с погашением в 2026 году размещались по ставке 0,6% годовых, со сроком погашения в 2028 году –2,375% годовых. Евробонды Индонезии с погашением в 2025 году размещались под 1,75% годовых, а с погашением в 2031 году – под 1,4%.

"Вероятно, что указанные операции по размещению еврооблигаций в 2020 году являются удачными для Минфина России с учетом сложившейся экономической конъюнктуры, а также возможного усиления санкционной политики в отношении РФ. Завершение выборов в США и подвижки по вакцине от коронавируса стали поводом для рыночного ралли", — говорится в отчете.