МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Московская биржа работает над маркировкой сложных облигаций, рассказал директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Розничным инвесторам разрешат облигации с привязкой к нефти и золоту

"Что мы на стороне биржи предпринимаем для того, чтобы минимизировать риск даже не столько мисселинга, сколько риск непонимания конечными клиентами того продукта, который они приобретают. У нас было несколько обсуждений на рабочих группах с брокерами необходимости маркировки инструментов. Мы договорились, что со стороны биржи попробуем те инструменты, которые у нас в листинге, отмаркировать как сложные", — сказал он, выступая на онлайн-конференции АКРА и Московской биржи.

"В первую очередь мы здесь ориентируемся на то, что сам эмитент, прочитав текущие регулятивные требования, просигналит, что данный выпуск облигаций является сложным. Кроме того, мы отфильтруем их на стандартные истории, что это субординированные, бессрочные или структурные по российскому праву облигации. Будем отмечать в системе такие инструменты, работаем над этим", — добавил он.

По его словам, в первом квартале физические лица приобрели на рынке облигаций суммарно ценных бумаг на сумму около 150 миллиардов рублей. Из них около 11 миллиардов было инвестировано в структурные и инвестиционные облигации, при этом эта цифра существенно снизилась на фоне возникшей дискуссии по поводу того, как нужно структурировать доступ неквалифицированных инвесторов к этим инструментам. "Индустрия отреагировала мгновенно, в первую очередь банки, которые специализируются на предложении этих инструментов, они снизили предложение, и инвестор ушел в другие сегменты рынка", — отметил он. Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 11 миллионов человек

В структуре владения лишь 8% сложных облигаций в настоящее время приходится на квалифицированных инвесторов, также сообщил Шевеленков.

Массовые случаи предложения клиентам структурных облигаций в офисах банков, а также случаи жалоб клиентов привели к ограничению продаж сложных продуктов. В декабре 2020 года ЦБ разослал участникам рынка информационное письмо с рекомендациями не продавать сложные продукты, а в январе 2021 года разработал проект указания, которое вводит запрет на продажу таких продуктов до введения обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов на понимание их особенностей и рисков.