МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Москва спустя 8 лет вернулась на биржевой рынок облигаций: департамент финансов города во вторник 27 апреля разместил облигации в объеме 35 миллиардов рублей, размещение проходит в форме аукциона на Московской бирже, сообщил первый заместитель руководителя департамента финансов города, начальник Московского городского казначейства Евгений Меньшов. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Мэйл.Ру Финанс"

"Это действительно очень значимое событие, Москва после 8-летнего перерыва вернулась на фондовый рынок. Мы, правительство Москвы, вышли на рынок заимствований, чтобы обеспечить финансирование ключевых московских проектов, а также обеспечить поступательное развитие московской экономики", — заявил Меньшов на церемонии, посвященной началу размещения облигационного займа.

Он подчеркнул, что Москва является надежным заемщиком: за весь период существования долгового рынка, на котором она присутствовала, она ни разу не допустила просрочки по выполнению обязательств. "Сейчас мы установили довольно комфортный коридор доходности по нашему выпуску, и считаем, что нет причин для того, чтобы инвесторы не заинтересовались покупкой наших облигаций и не сделали удачное вложение", — рассказал первый замглавы департамента финансов.

Правительство Москвы ранее утвердило решения об эмиссии двух выпусков облигаций общим объемом 140 миллиардов рублей, средства от которых пойдут на развитие инфраструктуры, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году правительство Москвы выходит на рынок заимствований после перерыва с 2013 года. Помимо обычных облигаций власти рассматривают вопрос выпуска "зеленых" бондов, доходы от которых будут направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности. Средства от размещения "зеленых" облигаций город планирует направить на реализацию ключевых транспортных проектов – закупку электробусов и строительство линий и станций метрополитена.

По данным Московской биржи, большую часть выпуска облигаций Москвы выкупили управляющие компании и пенсионные фонды.

Позже мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что общий объем заявок на покупку облигаций Москвы более чем вдвое превысил предложение.