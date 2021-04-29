2021-04-29T13:55:59+03:00
2021-04-29T13:55:59+03:00
2021-04-29T13:55:59+03:00
2021
https://1prime.ru/Bonds/20210429/833573296.html
Источник: Telegram доразмещает облигации на $750 миллионов
Облигации
Новости
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Компания Telegram доразмещает пятилетние конвертируемые облигации в объеме 750 миллионов долларов, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах. По его словам, заявки на... ПРАЙМ, 29.04.2021
облигации, telegram, новости, облигации, технологии, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Компания Telegram доразмещает пятилетние конвертируемые облигации в объеме 750 миллионов долларов, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.
По его словам, заявки на бумаги в рамках частного размещения компания собирала в среду. Техническая часть размещения планируется 6 мая.
Telegram разместил облигации на 1 миллиард долларов с доходностью 7% годовых в марте этого года. Сделка вызвала ажиотажный интерес у инвесторов, говорил источник агентства.
Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы. Бумаги размещались с прицелом на крупных инвесторов — принимались заявки в размере от 500 тысяч долларов.
Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций.