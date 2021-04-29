МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Компания Telegram доразмещает пятилетние конвертируемые облигации в объеме 750 миллионов долларов, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах. Telegram добавит в чаты новую функцию

По его словам, заявки на бумаги в рамках частного размещения компания собирала в среду. Техническая часть размещения планируется 6 мая.

Telegram разместил облигации на 1 миллиард долларов с доходностью 7% годовых в марте этого года. Сделка вызвала ажиотажный интерес у инвесторов, говорил источник агентства.

Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы. Бумаги размещались с прицелом на крупных инвесторов — принимались заявки в размере от 500 тысяч долларов.

Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций.