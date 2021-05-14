МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российские регионы и муниципалитеты получили возможность размещать на Московской бирже "зеленые" облигации, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа купила 70% платформы по подбору страховых и банковских услуг

Новая редакция правил листинга Московской биржи вступит в силу 21 мая. Новые правила листинга позволяют включать в сектор устойчивого развития субфедеральные и муниципальные облигации, выпускаемые для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.

Для включения облигаций в сектор устойчивого развития необходима независимая внешняя оценка соответствия выпуска облигаций или финансируемых с его помощью проектов принципам или стандартам International Capital Market Association (ICMA) или Climate Bonds Initiative (CBI) в области экологии и "зеленого"/"социального" финансирования.

Эмитент "зеленых" или "социальных" облигаций обязан публиковать отчет об использовании привлеченных средств на заявленные ESG-проекты, включая информацию об этапах их реализации на протяжении всего срока обращения бумаг. Такой отчет должен проходить ежегодную независимую оценку на предмет соответствия международным принципам и стандартам в области экологии и "зеленого"/"социального" финансирования. Эмитенты также обязаны публиковать политику по привлечению средств на финансирование ESG-проектов, на которую может быть выдана независимая внешняя оценка. Московская биржа запустила рынок кредитов

Первым региональным эмитентом "зеленых" облигаций может стать правительство Москвы, которое планирует в мае размещение на Московской бирже облигаций в секторе устойчивого развития. Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, будут направлены на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры с целью снижения загрязнения воздуха от автотранспорта.

Сектор устойчивого развития создан на Московской бирже в 2019 году для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив. На сегодняшний день в секторе обращаются 15 выпусков "зеленых" и "социальных" облигаций общим объемом эмиссии 51 миллиард рублей.