МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Гособлигации Белоруссии снижаются в цене с начала недели под давлением геополитической напряженности после инцидента, связанного с посадкой самолета Ryanair в Минске, при этом рублевые выпуски снижаются не так сильно, как долларовые, рассказал РИА Новости аналитик ГК "Финам" Алексей Ковалев.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.

В настоящее время в обращении у Белоруссии находятся три рублевых облигационных выпуска — два с погашением в августе 2022 года и один с погашением в 2025 году. Два коротких выпуска (серий 03 и 04) в ценах практически не изменились, доходность выросла с 7,7% до 8,3%. Выпуск с погашением в 2025 году (серии 07) тоже очень слабо скорректировался в цене – с 100,6% от номинала на закрытие торгов 21 мая до текущих 100%. Его доходность подросла с 8,5% до 8,7%.

"Такая реакция рынка связана, по-видимому, с тем, что инвесторы уверены в том, что руку помощи Белоруссии протянет Россия", — считает Ковалев. Так, 24 мая глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявил, что Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Молдавский ProCredit Bank прекратит операции с рядом белорусских компаний

Однако у Белоруссии есть еще и долларовый долг — пять выпусков евробондов суммарным объемом 3,25 миллиарда долларов. "И вот здесь коррекция гораздо сильнее – так, например, выпуск с погашением в 2023 году увеличился в доходности с 5,4% до 6,4%. Это связано с тем, что уверенность в предоставлении Белоруссии долларового фондирования со стороны России гораздо слабее, чем в отношении помощи, номинированной в российских рублях", — отметил он.

Хотя прецеденты были, напомнил эксперт. В сентябре прошлого года в самый разгар политических волнений в Белоруссии Россия пообещала предоставить ей госкредит на сумму 1,5 миллиарда долларов.