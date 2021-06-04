С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Сбербанк сообщил в рамках ПМЭФ о выпуске инвестиционных облигаций, дополнительный доход по которым привязан к динамике рыночной стоимости фьючерсов на квоты на выбросы углекислого газа, говорится в релизе банка. Сбербанк вновь запустил сельскую ипотеку под 2,7%

"В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов сообщил о выпуске "Сбером" уникальных инвестиционных облигаций, дополнительный доход по которым привязан к динамике рыночной стоимости базового актива — фьючерсов на квоты на выбросы углекислого газа (CO2). Одним из первых заявку на приобретение таких облигаций уже подал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин", — говорится в сообщении.

Объём выпуска — до 500 миллионов рублей. Номинал облигации — 1000 рублей. Цена размещения — 115% от номинала. Базовый актив — фьючерс на квоты на выброс одной тонны эквивалента углекислого газа в окружающую среду с экспирацией в декабре 2022 года. Коэффициент участия в росте базового актива — 100%. Погашение — 22 декабря 2022 года. Дата открытия книги — 28 мая 2021 года. Дата размещения — 11 июня 2021 года.

Отмечается, что продукт не имеет аналогов в России, позволяет инвесторам участвовать в тренде на минимизацию негативного влияния производств на окружающую среду через финансовые инструменты. Добавляется, что инвесторы получат дополнительный доход, если глобальные изменения в регулировании производств приведут к росту стоимости сертификатов на выбросы углекислого газа, а средства от торговли углеродными сертификатами направляются на развитие "зелёных" технологий и внедрение низкоуглеродных решений.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.