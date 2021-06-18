МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. "Газпром" разместит бессрочные облигации в объеме 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. В "Газпроме" заявили о низком уровне газа в хранилищах Европы

Финальный ориентир ставки первого купона составляет 8,45% годовых, что соответствует доходности к первому колл-опциону в 8,63% годовых.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 30 миллиардов рублей и ставку купона в диапазоне 8,5-8,65% годовых (доходность 8,68-8,84% годовых). В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен до уровня не менее 50 миллиардов рублей, а ориентир по купону снижен до 8,45-8,5% годовых (доходность 8,63-8,68% годовых).

Заявки на облигации компания собирала в пятницу. Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов — юридических лиц.

Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион планируется через четыре с половиной года с даты начала размещения, последующие колл-опционы ожидаются каждые пять лет по цене 100% от номинала. "Газпром" планирует перевести свои активы из Нидерландов в Россию

Компания в соответствии с законодательством вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия соответствующего решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением правительства о предоставлении из федерального бюджета субсидий.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 июня. Эмитентом ценных бумаг выступит 100%-ная "дочка" "Газпрома" — "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. Организаторами выступят Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк", Совкомбанк и БК "Регион".