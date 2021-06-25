МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за май не изменилась и составила 19,5% по состоянию на 1 июня, следует из материалов Банка России. Назван чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю

Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 июня выросла до 2,918 триллиона рублей с 2,881 триллиона на 1 мая. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 14,949 триллиона рублей с 14,81 триллиона месяцем ранее.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2%, на начало 2019-го — 24,4%.