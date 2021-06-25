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https://1prime.ru/Bonds/20210625/834036671.html
Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам мая не изменилась
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за май не изменилась и составила 19,5% по состоянию на 1 июня, следует из материалов Банка... ПРАЙМ, 25.06.2021
цб рф, нерезиденты, офз, новости, облигации, финансы, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за май не изменилась и составила 19,5% по состоянию на 1 июня, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 июня выросла до 2,918 триллиона рублей с 2,881 триллиона на 1 мая. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 14,949 триллиона рублей с 14,81 триллиона месяцем ранее.
Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2%, на начало 2019-го — 24,4%.