Мосбиржа будет отклонять заявки из США при размещении ОФЗ
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Московская биржа с 28 июня при размещении ОФЗ будет отклонять заявки от клиентов из США, сообщает торговая площадка.
https://1prime.ru/Bonds/20210625/834037084.html
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Московская биржа с 28 июня при размещении ОФЗ будет отклонять заявки от клиентов из США, сообщает торговая площадка.
https://1prime.ru/Bonds/20210625/834037084.html
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