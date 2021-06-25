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2021-06-25T17:04:34+03:00

2021-06-25T17:04:34+03:00

2021

https://1prime.ru/Bonds/20210625/834037084.html

Мосбиржа будет отклонять заявки из США при размещении ОФЗ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Московская биржа с 28 июня при размещении ОФЗ будет отклонять заявки от клиентов из США, сообщает торговая площадка. ПРАЙМ, 25.06.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60