МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июнь выросла на 0,2 процентного пункта и составила 19,7% по состоянию на 1 июля, следует из материалов Банка России.

Показатель показал рост впервые с начала февраля текущего года — тогда он составлял 23,4%.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 июля выросли на 2,3% — до 2,985 триллиона рублей. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 15,152 триллиона рублей с 14,949 триллиона месяцем ранее.