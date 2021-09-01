ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Сбербанк планирует в текущем году выпустить собственные "зеленые" облигации, точные сроки и объёмы будут определяться рыночной конъюнктурой, сообщил РИА Новости первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Сбербанк будет выдавать ипотеку с 18 лет

"Сбер планирует уже в этом году выпустить собственные "зелёные" облигации. В данный момент мы работаем над инфраструктурой для выпуска. Точные сроки и объёмы будут определяться рыночной конъюнктурой", — сказал он в интервью в преддверии Восточного экономического форума.

Глава банка Герман Греф в апреле сообщил, что кредитная организация в будущем планирует привлекать капитал на рынке через выпуск "зеленых" облигаций.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.