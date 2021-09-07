БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) хочет занять до 0,25 триллиона евро на рынке в форме "зелёных" облигаций для наполнения антикризисного фонда "ЕС следующего поколения", сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан на пресс-конференции. "Никто не вспомнит". Европа поставила себе "газовый дедлайн"

"Еврокомиссия приняла специальную схему… она предполагает возможность выпуска "зелёных" облигаций на сумму до 250 миллиардов евро", — сказал он, пояснив, что средства привлекаются для антикризисного фонда.

Таким образом, около трети фонда будет наполнено за счёт таких бондов.

Новая схема "дает уверенность инвесторам, которые будут покупать эти облигации, что собранные средства будут направлены на "зеленые" проекты", говорится в релизе Еврокомиссии. Под "зелёными" понимаются проекты, которые, к примеру, снижают негативное влияние экономики на окружающую среду,

ЕК готова начать размещать эти бонды в октябре, однако сроки будут зависеть от рыночных условий, уточняет пресс-служба.

Фонд "ЕС следующего поколения" начал создаваться весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, однако заработал только в середине нынешнего года. Он предназначен для оказания помощи всем странам Евросоюза на пути их восстановления от глубокого кризиса, вызванного борьбой с ней. Его объём составит около 800 миллиардов евро, он будет полностью наполнен займами Еврокомиссии на рынке. Средства будут направляться в страны ЕС в форме грантов и кредитов на различные проекты, среди которых обязательно должны быть и "зеленые" проекты.