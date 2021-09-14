БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Спрос на новый выпуск бондов Еврокомиссии, размещённый во вторник для наполнения антикризисного фонда "ЕС следующего поколения", превысил предложение более чем в 11 раз, говорится в сообщении ЕК. Еврокомиссия призвала ускорить переход на ВИЭ из-за роста цен на газ

"Европейская комиссия сегодня привлекла 9 миллиардов евро для поддержки восстановления Европы от кризиса, вызванного коронавирусом, за счёт четвертого выпуска облигаций для "ЕС следующего поколения". ЕК выпустила семилетние бонды. Спрос значительно превысил предложение — более чем в 11 раз", — говорится в релизе.

Еврокомиссия от именно Евросоюза начала размещать облигации для наполнения этого антикризисного фонда в середине июня, к настоящему моменту она привлекла уже 54 миллиарда евро, а в целом хочет занять на рынке для этих целей около 800 миллиардов евро. До конца текущего года ожидается размещение бондов ещё примерно на 25 миллиардов евро, эти займы будут дополнены выпуском краткосрочных долговых инструментов.

Фонд "ЕС следующего поколения" общим объёмом порядка 800 миллиардов евро начал создаваться в прошлом году из-за пандемии коронавируса, он предназначен для оказания помощи всем странам Евросоюза на пути их восстановления от глубокого кризиса, вызванного борьбой с ней.

Для того чтобы получить финансирование, страна ЕС должна представить на рассмотрение ЕК план своего развития, он обязательно должен включать в себя инвестиции в проекты, направленные на снижение вредного влияния экономики на окружающую среду. Эти планы и связанное с ними финансирование согласовывает Еврокомиссия, а окончательное решение о возможности выделить стране деньги из фонда для реализации плана принимает Совет стран ЕС.