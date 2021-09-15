МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Газпром" планирует 21 сентября собрать заявки инвесторов на бессрочные облигации в объеме не менее 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом"

Ориентир ставки первого купона — премия 150-165 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ.

Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион планируется через четыре с половиной года с даты начала размещения, последующие колл-опционы ожидаются каждые пять лет по цене 100% от номинала.

Компания в соответствии с законодательством вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия соответствующего решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением правительства о предоставлении из федерального бюджета субсидий.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 сентября. Эмитентом ценных бумаг выступит 100%-ная "дочка" "Газпрома" — "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.

Организаторами выступят Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк", Совкомбанк и БК "Регион".