МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Московская биржа с 27 сентября запускает вечернюю сессию на рынках облигаций федерального займа (ОФЗ) и еврооблигаций. Нефть марки Brent превысила цену 2018 года

Инвесторы получат возможность заключать сделки на долговом рынке в период с 19.00 до 23.50 мск. Таким образом, суммарное время торгов на рынке облигаций достигнет 13 часов 40 минут в день. На вечерних торгах будут доступны все ОФЗ и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже. Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры — ведущие российские брокерские компании.

На рынке облигаций Московской биржи обращаются ОФЗ, субфедеральные, муниципальные, ипотечные и корпоративные облигации, а также суверенные и корпоративные еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов ОФЗ составляет 9%, еврооблигациями — 30%.

Вечерняя сессия будет интересна прежде всего частным инвесторам, активность которых на долговом рынке растет: с начала года сделки с облигациями заключали около 1 миллиона человек, говорил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Облигации – наиболее понятный и наименее рискованный продукт для начинающих частных инвесторов, которые воспринимают покупку облигаций как альтернативу банковским депозитам. Расширение времени торгов предоставит им дополнительные возможности для изучения рынка и принятия взвешенного решения в свободное от основной работы время. Первый тестовый запуск Пекинской фондовой биржи прошел по плану

Кроме того, некоторые значимые для долгового рынка события происходят вечером, в период работы американского рынка, поэтому инвесторы смогут оперативно "отыгрывать" такие события в момент их наступления, отмечал он.

Вечерняя торговая сессия стартовала на Московской бирже 22 июня 2020 года. На вечерних торгах Московской биржи, которые проводятся в период с 19.00 до 23.50 мск, можно заключать сделки с российскими и иностранными акциями, биржевыми фондами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами. Доля вечерней сессии в объеме торгов акциями составляет 9%, срочного рынка – 19%, валютного рынка – 5%.