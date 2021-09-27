МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Негативная динамика на российском рынке гособлигаций может сохраниться на этой неделе с переходом к боковому движению на новых более высоких уровнях доходности, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Российский рынок акций на пороге обновления исторического максимума

По итогам прошлой недели российский рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) прибавил около 10-25 базисных пунктов в терминах доходности на фоне растущих долларовых ставок, повышенной инфляции и инфляционных ожиданий, а также рисков усиления санкций США против отечественного госдолга.

Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, откатился к уровням марта 2020 года, когда случился обвал нефти. В понедельник индекс продолжает снижаться и теряет 0,2%, находясь на уровне 142,67 пункта.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

На вторичном рынке ОФЗ в начале прошедшей недели снижение цен ускорилось на фоне ослабления рубля и снижения цен на нефть в результате ухудшения конъюнктуры на мировых финансовых рынках в преддверие заседания ФРС США, однако уже во вторник цены частично скорректировались вверх по большей части госбумаг, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"Однако в четверг на новостях о возможных новых санкциях со стороны США, которые могут запретить американским инвесторам покупать российский госдолг на вторичном рынке, цены гособлигаций вновь пошли вниз, а негативная динамика сохранилась до конца недели. В результате за последнюю неделю повышение доходности ОФЗ с постоянным купонным доходом в среднем по рынку составило 18 базисных пунктов, а по отдельным выпускам рост ставок в пределах 10-26 базисных пунктов. При этом доходности десятилетних и двадцатилетних ОФЗ вышли на новый локальный максимум на уровне 7,28% и 7,62% соответственно", — добавил эксперт.

Иностранные инвесторы воздерживались от продаж, и более того, в пятницу НРД даже зафиксировал небольшой приток средств нерезидентов (0,2 миллиарда рублей после совсем незначительного оттока накануне, составившего 1,3 миллиарда рублей). "В целом же, по данным НРД, на протяжении всей минувшей недели доля нерезидентов на рынке оставалась неизменной, на уровне 21,3%", — говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

На фоне повышенной волатильности на вторичном рынке гособлигаций и после перевыполнения квартального плана неделей ранее Минфин РФ решил провести дебютное размещение нового короткого выпуска ОФЗ-ПД 25085, предложив впервые после двухмесячного перерыва ограниченный объем выпуска. Министерство в результате в полном объеме разместило предложенные ОФЗ 25085 с погашением в сентябре 2025 года на 15 миллиардов рублей при спросе в 38,069 миллиарда, удовлетворив в ходе аукциона одну заявку.

Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год приняла законодательную инициативу, которая предполагает запрет для американцев на покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке в ответ на вмешательство в американские выборы.

"Утверждение оборонного бюджета палатой представителей не означает автоматического вступления всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить сенат Конгресса США. Поэтому предстоит еще долгий процесс согласования, который может длиться до начала зимы", — говорит Ермак.

ПРОГНОЗ

На этой неделе ожидаем сохранения негативной динамики в классических ОФЗ, говорит Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест". "Инфляционные риски в РФ сохраняются на повышенном уровне, поэтому сценарий повышения ставки ЦБФ в октябре не только на 25 базисных пунктов, но и, возможно, вновь на 50 базисных пунктов сохраняет актуальность. Сбалансировать его способна лишь слабая статистика по внутреннему спросу, но здесь цифры могут быть все еще приемлемыми для регулятора из-за социальных выплат августа-сентября", — считает он.

"Очевидно, что в ближайшие дни возможность введения новых санкций останется основным негативным внешним фактором для рынка государственных облигаций, а среди внутренних негативных факторов остается ускорение инфляции и высокая вероятность дальнейшего ужесточения ДКП Банком России. Поэтому наиболее вероятным представляется переход рынка к боковому движению на новых более высоких уровнях доходности", — считает Ермак.