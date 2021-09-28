МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В первый день работы вечерней сессии на рынке облигаций Московской биржи 1400 частных инвесторов — клиентов 23 банков и брокеров — заключили более 2 тысяч сделок общим объемом свыше 65 миллионов рублей, рассказал РИА Новости начальник управления продаж департамента долгового рынка Московской биржи Павел Лукьянов. Индекс Мосбиржи поднялся выше 4100 пунктов

Московская биржа 27 сентября запустила вечернюю сессию на рынках облигаций федерального займа (ОФЗ) и еврооблигаций. Инвесторы получили возможность заключать сделки на долговом рынке в период с 19.00 до 23.50 мск. Таким образом, суммарное время торгов на рынке облигаций достигло 13 часов 40 минут в день.

"При запуске вечерней сессии на рынке облигаций мы, в первую очередь, ориентировались на розничных инвесторов, расширяя для них доступное время для совершения торговых операций. Поэтому мы очень довольны предварительными результатами: в первый день 1400 частных инвесторов — клиентов 23 банков и брокеров заключили более 2 тысяч сделок общим объемом свыше 65 миллионов рублей", — рассказал Лукьянов.

"Доля вечерней сессии в обороте частных инвесторов составила 3,8% по ОФЗ и 12,6% по еврооблигациям. Ожидаем, что со временем интерес также проявят профессиональные и институциональные участники", — отметил он.

На рынке облигаций Московской биржи обращаются ОФЗ, субфедеральные, муниципальные, ипотечные и корпоративные облигации, а также суверенные и корпоративные еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов ОФЗ составляет 9%, еврооблигациями — 30%.