Объем вложений России в гособлигации США остается без изменений
Российский портфель гособлигаций США остается на июльском уровне $4 миллиарда
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия в августе располагала государственными ценными бумагами США на сумму примерно в 4 миллиарда долларов, как и в июле, свидетельствуют данные американского министерства финансов.
Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 203 миллиона долларов, а краткосрочные — 3,801 миллиарда долларов.
Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли на 9,6 миллиарда — до 1,32 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 1,047 триллиона долларов (снижение на 21,3 миллиарда долларов). Следом идет Великобритания (569 миллиардов долларов), которая увеличила объем облигаций на своем балансе на 29,5 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/Bonds/20211019/834988722.html
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