МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия в августе располагала государственными ценными бумагами США на сумму примерно в 4 миллиарда долларов, как и в июле, свидетельствуют данные американского министерства финансов. Источник сообщил о планах "Газпрома" по сбору заявок на вечные облигации

Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 203 миллиона долларов, а краткосрочные — 3,801 миллиарда долларов.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли на 9,6 миллиарда — до 1,32 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 1,047 триллиона долларов (снижение на 21,3 миллиарда долларов). Следом идет Великобритания (569 миллиардов долларов), которая увеличила объем облигаций на своем балансе на 29,5 миллиарда долларов.