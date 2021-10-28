ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — ПРАЙМ. Объем размещения облигаций со структурным доходом на Московской бирже значительно сократился после запрета предложения этих инструментов неквалифицированным инвесторам с начала года, рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Игорь Марич. Мосбиржа ожидает достичь объема торгов в квадриллион рублей за год

"В целом можно сказать, что несмотря на бурную дискуссию рынок, наверно, не сильно пострадал от нового регулирования. Мы не видим особого негативного влияния, все получилось довольно сбалансировано, за исключением сегмента облигаций со структурным доходом", — сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.

"У нас на бирже в основном активный и существенный сегмент на рынке облигаций был и есть сегмент облигаций со структурным доходом. После того как они с начала года стали доступным только для "квалов", существенно сократился и объем разрешений, и количество инвесторов, которые их покупают", — отметил он.

Согласно данным торговой площадки, объем размещения облигаций со структурным доходом на Московской бирже значительно сократился: за первые три квартала он составил 45 миллиардов рублей, что на 74% меньше, чем за тот же период годом ранее. Российский рынок акций снижается по основным индексам

Число же частных инвесторов-покупателей облигаций со структурным доходом за этот же период сократилось на 90%. Так, за третий квартал 2021 года облигации со структурным доходом приобрело 4 тысячи человек, а за третий квартал 2020 года — 56 тысяч, причем 52 тысячи из них были неквалифицированными инвесторами.

"Сейчас все же, если переходить к будущему, то, что хотелось бы увидеть по итогам результатов тестирования и введения закона с 1 апреля 2022 года, — иное отношение к тому, какие облигации со структурным доходом и структурные облигации доступны для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов", — заключил Марич.