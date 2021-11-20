МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. "Роснано" провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов, говорится в сообщении на сайте компании. США просят помощи: чья нефть уйдет с молотка

"Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", — говорится в сообщении.

Компания планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. "Информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств", — говорится в сообщении.

Московская биржа 19 ноября приняла решение приостановить торги с 17.08 мск пятницы девятью выпусками облигаций "Роснано", говорится в сообщении биржи. Совокупный объем выпусков облигаций компании в обращении составляет 71,6 миллиарда рублей.