МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минфин России 24 ноября не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках, говорится в сообщении министерства. Падение российских акций и рубля еще не завершилось

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 ноября 2021 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", — сообщило министерство.

В предыдущий раз Минфин РФ по аналогичной причине решил не проводить аукционы ОФЗ 3 ноября этого года.

Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, продолжает обновлять минимумы за несколько лет (с декабря 2018 года) в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и на ухудшении геополитического фона. Во вторник индекс снижается на 0,44%, до 133,62 пункта.

Минфин РФ по итогам шести аукционных дней в октябре-ноябре разместил гособлигации на общую сумму порядка 118,3 миллиарда рублей, выполнив на 22,7% план привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который установлен на уровне 520 миллиардов рублей.