МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Большая часть выпусков облигаций "Роснано" на Московской бирже по итогам основной торговой сессии во вторник выросла в цене на 0,3-9,6%, поддерживаемая заявлением Минфина России, что обеспеченные госгарантиям обязательства компании будут выполнены, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций отскочил вверх после обвала понедельника

Правительство РФ прорабатывает механизмы повышения эффективности деятельности "Роснано", при этом ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных госгарантиями, заявил утром Минфин. Это поддержало котировки бумаг, которые накануне потеряли в цене 3,4-21%, однако не позволило им полностью отыграть потери понедельника.

На Мосбирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 миллиарда рублей. Госгарантиями обеспечены три выпуска классических облигаций с погашением в 2022 и 2028 годах совокупным объемом 31,4 миллиарда рублей.

Сильнее других вырос выпуск облигаций восьмой серии с погашением в 2028 году, обеспеченный госгарантией — на 9,6%, до 95% от номинала. Бумаги ближайшего к погашению выпуска объемом 4,5 миллиарда рублей (подлежит погашению 1 декабря) серии БО-002P-01 выросли в цене на 8,6%, до 95% от номинала. Выпуски с погашением в 2022 и 2023 годы прибавили 0,3-1,3%.

Вместе с тем биржевые облигации серии БО-002P-03 объемом 12 миллиардов рублей с погашением в октябре 2022 года снизились в цене на 2,6%, до 78% от номинала. В данном выпуске также зафиксирован наибольший объем торгов — 80,5 миллиона рублей.

Московская биржа в пятницу вечером неожиданно без объяснения причин приостановила торги всеми девятью выпусками облигаций "Роснано". Позже площадка объяснила, что это было сделано по предписанию Банка России. Вскоре после приостановки торгов "Роснано" сообщило, что встретилось со своими кредиторами и крупными держателями облигаций компании, обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности. Было заявлено, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, при этом "Роснано" надеется избежать наиболее негативных сценариев.

ЦБ объяснил в понедельник, что приостанавливал торги облигациями "Роснано" на Мосбирже в минувшую пятницу, получив информацию об обсуждении с узким кругом кредиторов сценариев реструктуризации долга компании, чтобы не создавать условий для инсайдерской торговли. Торги ценными бумагами "Роснано" на Мосбирже возобновились в понедельник падением цены облигаций.