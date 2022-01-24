МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Нерезиденты на прошлой неделе вывели из облигаций федерального займа (ОФЗ) 53,9 миллиарда рублей, пишут в обзоре аналитики "ВТБ Капитала" со ссылкой на данные НРД. Российский рынок акций рухнул в основные торги на 5,93%

"По данным НРД, чистый отток средств нерезидентов на прошлой неделе составил 53,9 миллиарда рублей", — говорится в обзоре рынка госдолга. Только в четверг отток средств нерезидентов из ОФЗ достиг 20,2 миллиарда рублей, в пятницу нетто-продажи иностранных инвесторов составили 9,8 миллиарда рублей.

В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась за неделю на 0,3 процентного пункта — до 19,1%.

Российский рынок продолжает оставаться под давлением негативной внешнеполитической обстановки. Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, в понедельник потерял 1,3%, снизившись до уровня 127,76 пункта.

В настоящее время индекс RGBI находится на уровнях, которые в последний раз наблюдались в марте 2016 года. Тогда индекс снижался до уровня 127,04 пункта.