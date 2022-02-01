2022-02-01T15:48:38+03:00
2022-02-01T15:48:38+03:00
2022-02-01T15:48:38+03:00
2022
https://1prime.ru/Bonds/20220201/835951921.html
Минфин в среду возобновит проведение аукционов ОФЗ
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МИНФИН РФ 2 ФЕВРАЛЯ ВОЗОБНОВИТ ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ ОФЗ ПОСЛЕ ДВУХНЕДЕЛЬНОЙ ПАУЗЫ, ПРЕДЛОЖИТ БУМАГИ ВЫПУСКА 26237 БЕЗ ЛИМИТА — МИНИСТЕРСТВО ПРАЙМ, 01.02.2022
рынки, финансы, облигации, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНФИН РФ 2 ФЕВРАЛЯ ВОЗОБНОВИТ ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ ОФЗ ПОСЛЕ ДВУХНЕДЕЛЬНОЙ ПАУЗЫ, ПРЕДЛОЖИТ БУМАГИ ВЫПУСКА 26237 БЕЗ ЛИМИТА — МИНИСТЕРСТВО